Paralisação do governo dos EUA se aproxima enquanto líderes do Congresso vão à Casa Branca

Líderes democratas e republicanos do Congresso norte-americano se reúnem nesta segunda-feira, 29, com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca em uma tentativa de última hora para evitar a paralisação do governo, mas ambos os lados seguem irredutíveis.

Caso o Congresso não aprove e Trump não sancione até a noite de terça-feira a legislação de financiamento, escritórios federais em todo o país serão fechados temporariamente e funcionários não essenciais colocados em licença sem vencimento, aumentando a pressão sobre trabalhadores e sobre a economia dos EUA.

Antes da reunião, assessores da Casa Branca indicaram que o governo não pretende negociar. "O presidente quer manter o governo aberto, quer manter o governo financiado", disse a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, acrescentando que Trump estava "dando aos democratas uma última chance de serem razoáveis hoje".