Petróleo fecha em queda de mais de 3% com chance de oferta maior da Opep+ e de paz em Gaza

O petróleo encerrou a sessão desta segunda-feira, 29, em queda de mais de 3%, após relato de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) estaria preparada para ampliar a oferta e também depois uma proposta norte-americana para cessar-fogo na guerra na Faixa de Gaza.

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 3,45% (US$ 2,27), a US$ 63,45 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), perdeu 3,08% (US$ 2,13), a US$ 67,09 o barril.

O mercado de energia operou sob temores de desequilíbrio no mercado do petróleo, segundo analistas, após reportagem da Reuters revelar que a Opep+ planeja elevar sua produção em novembro. Também pressionando a relação entre oferta e demanda da commodity, o Iraque retomou as operações de exportação do petróleo curdo via Turquia.