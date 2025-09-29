Pix apresenta instabilidade em vários bancos; BC diz que problema foi resolvido

O Pix apresentou instabilidade nesta segunda-feira, 29, conforme múltiplos relatos de usuários nas redes sociais. Por volta das 11h30, o site Downdetector apontou um pico de mais de 9 mil registros de falhas no sistema de pagamento.

À tarde, o Banco Central confirmou que o Pix havia apresentado instabilidade no fim da manhã. Em nota, a autoridade monetária informou que o problema já havia sido resolvido.

Segundo o BC, o sistema de pagamentos instantâneos enfrentou "questões técnicas" no mecanismo de consulta às chaves. "O Banco Central atuou prontamente e a intercorrência já foi sanada."