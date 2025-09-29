S&P rebaixa nota de crédito global Braskem de 'B+' para 'CCC-'; perspectiva negativa

A S&P Global Ratings rebaixou a sua classificação de crédito global da Braskem de "B+" para "CCC-". A agência também reduziu os ratings para nível de emissão sobre as notas seniores não garantidas da empresa de "B+" para "CCC-", e sobre suas notas subordinadas de "CCC+" para "C". A perspectiva é negativa, segundo a agência.

"Considerando as condições desafiadoras da indústria e o alto endividamento da empresa, há uma probabilidade aumentada de uma reestruturação da dívida nos próximos seis meses", disse a agência.

Segundo a S&P Global, a perspectiva negativa reflete o potencial de um rebaixamento nos próximos seis meses, caso a empresa anuncie um processo de reestruturação da dívida que considere equivalente a um default. "A liquidez da Braskem pode diminuir rapidamente dependendo de sua taxa de queima de caixa e da capacidade da empresa de renovar sua linha de crédito rotativo com vencimento em dezembro de 2026."