Trabalho/Marinho: Maior impacto na geração menor de empregos em agosto é dos juros

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta segunda-feira, 29, que a geração de empregos em alguns Estados do País é influenciada pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, mas ele voltou a dizer que o maior impacto vem dos juros, que interferem no conjunto da economia.

"Eu diria que o maior impacto é dos juros, porque as tarifas impactam alguns setores específicos", disse. "Espero que os santos dos juros possam atacar", completou o ministro.

Marinho falou durante coletiva de apresentação dos dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados há pouco. O mercado de trabalho brasileiro criou 147.358 novos empregos formais em agosto, o pior resultado para o mês de agosto desde 2020.