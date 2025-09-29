Trump promete tarifas a móveis importados e anuncia taxa de 100% sobre filmes estrangeiros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 29, que pretende aplicar tarifas adicionais sobre móveis produzidos fora do país e impor uma taxa de 100% a filmes estrangeiros. As medidas, segundo ele, têm como objetivo reverter a perda de competitividade de setores que já foram tradicionais da economia norte-americana.

No caso do setor moveleiro, Trump afirmou que a Carolina do Norte, historicamente um polo do segmento, "perdeu completamente" sua indústria para a China e outros países.

Para enfrentar essa situação, em publicações na Truth Social, ele prometeu tarifas "substanciais" contra qualquer nação que exporte móveis em vez de produzi-los dentro dos EUA, e deve divulgar mais detalhes em breve.