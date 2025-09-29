Zona do euro: índice de sentimento econômico sobe a 95,5 em setembro

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu para 95,5 pontos em setembro, ante 95,3 pontos em agosto, segundo pesquisa divulgada pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), nesta segunda-feira.

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção do índice em 95,2 pontos em setembro. Antes de passar por revisão, a leitura preliminar do índice em agosto havia sido de 95,2 pontos.

Apenas a confiança do consumidor avançou de -15,5 pontos em agosto para -14,9 pontos em setembro, confirmando leitura preliminar, mas a do setor industrial caiu de -10,2 para -10,3 pontos no mesmo período e a de serviços diminuiu de 3,8 para 3,6 pontos.