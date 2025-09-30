Abertura de postos de trabalho nos EUA sobe a 7,227 milhões em agosto, revela Jolts

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos subiu para 7,227 milhões em agosto, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 30, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam a criação de 7,1 milhões de vagas no período.

O número de julho foi levemente revisado para cima, de 7,181 milhões para 7,208 milhões de vagas.