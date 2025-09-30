Aneel aprova transferência das usinas Sinceridade, Martins e Marmelos para Âmbar Hidroenergiak

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que houve aprovação da transferência de titularidade das concessões das Usinas Hidrelétricas (UHEs) Sinceridade, Martins e Marmelos para a Âmbar Hidroenergia. Os três empreendimentos são, atualmente, da Cemig Geração Leste, Cemig Geração Oeste e Cemig Geração Sul, respectivamente.

As três usinas são localizadas em Minas Gerais e, juntas, totalizam 13.116 quilowatt (kW) em potência instalada. As concessões das UHEs Sinceridade, Martins e Marmelos são reguladas pelos contratos de concessão de 2016, que já trata das regras para eventual transferência de controle da concessão de cada um dos empreendimentos.

A Aneel verificou, antes da decisão sobre as transferências, a regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, com balanço patrimonial e demonstrações financeiras, além da certidão negativa de falências e recuperação judicial, por exemplo.