Aneel nega pedidos da Enel SP e Enel RJ para reconhecimento na tarifa de impactos com MMGD

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a diretoria negou pedido da Enel SP e da Enel RJ, que solicitavam o reconhecimento nas tarifas de energia elétrica de impactos com o crescimento da Micro e Minigeração Distribuída (MMGD).

Algumas distribuidoras têm apontado que a alta penetração da MMGD causa risco de sobretensão, ou seja, quando o nível de tensão ultrapassa o limite máximo estabelecido na rede, geralmente em momentos de consumo baixo e elevada injeção de energia.

Além disso, as concessionárias que operam em áreas com grande penetração de geração distribuída vêm tendo suas receitas impactadas pela redução ou a desaceleração do crescimento do consumo por parte dos consumidores cativos.