Aos 146,2 mil, Ibovespa tem ganho de 3,4% no mês, em melhor setembro desde 2019

Em dólar, o Ibovespa havia encerrado o mês de junho - correspondente ao fim do segundo trimestre de 2025 - a 25.552,45 e, no fechamento de julho, recuou para 23.759,29, com a apreciação de 3% para o dólar frente ao real no mês e o recuo nominal de 4% para o índice da B3, convergindo então também para níveis de abril (23.793,63) - dessa forma, em patamar um pouco abaixo do encerramento de maio (23.957,79).

Na máxima histórica de então, a 141.422 pontos no fechamento de agosto, o Ibovespa foi no dia 29 daquele mês a 26.083,04, considerando a queda de 3,19% da divisa americana no mês. Agora, no fechamento de setembro, chega a 27.472,66 pontos, com dólar em baixa de 1,83% no mês. Em termos nominais, entre a então máxima de fechamento, a 141.422 pontos em 29 de agosto, e a mais recente, de 146.491 pontos, em 24 de setembro, o Ibovespa avançou pouco mais de 5 mil pontos em pouco menos de um mês, tendo renovado picos de encerramento em oito ocasiões desde então - nos dias 5, 11, 15, 16, 17, 19, 23 e 24 de setembro.

Na B3, as ações da Petrobras (ON -1,57%, PN -1,10%) pesaram sobre o Ibovespa nesta terça-feira, em meio ao prosseguimento da correção do petróleo - que na segunda caiu mais de 3% em Londres e Nova York, e nesta terça recuou mais de 1% em ambas as praças, com foco do mercado nos rumores sobre aumento, em breve, da oferta da Opep+. As cotações da commodity não tiveram reação ao desmentido da Opep sobre a produção.

Em comunicado no começo da tarde, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo desmentiu rumores quanto a um plano de aumento na produção em 500 mil barris por dia (bpd) pelo cartel. De acordo com a Opep, os relatos da mídia sobre aumento de produção são "imprecisos e enganosos". O cartel volta a se reunir na quarta-feira para debater o futuro da produção de petróleo de membros e aliados.

Segundo o comunicado da organização, as discussões sobre o assunto ainda não começaram. "O Secretariado da Opep recomenda veementemente que os meios de comunicação sejam precisos e responsáveis em suas reportagens, a fim de evitar alimentar especulações desnecessárias no mercado de petróleo", acrescentou.

Entre as blue chips, a principal ação da carteira Ibovespa, Vale ON, operou perto da estabilidade ao longo da sessão, mas encerrou em alta de 0,52%, em terça-feira de desempenho misto para as principais instituições financeiras, mas majoritariamente positivo ao fim, com variações entre -0,14% (BB ON) e +1,20% (Bradesco ON) no encerramento.