Argentina: BC nega ter mudado regras para compra de dólar, após rumores de novas restrições

O Banco Central da Argentina (BCRA) negou ter alterado normas para compra de dólares por pessoas físicas nesta terça-feira, após uma onda de rumores nas redes sociais sobre supostas novas restrições.

Em publicação no X, a autoridade monetária esclareceu que os argentinos podem continuar acessando o mercado oficial de câmbio por meio de bancos e entidades autorizadas. "Apenas bancos e casas de câmbio podem realizar transações em moeda estrangeira. A terceirização de operações não é permitida", ressaltou.

Mais cedo, boatos se multiplicaram na internet após um usuário da conta digital Cocos reclamar de uma mensagem da plataforma que o impedia de comprar o dólar oficial e o redirecionava para o chamado dólar MEP.