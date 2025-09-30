BC da Colômbia mantém taxa de juros em 9,25% ao ano, citando inflação acima do esperado

O Banco Central da Colômbia decidiu, pela terceira vez consecutiva, manter inalterada a taxa básica de juros em 9,25%, nesta terça-feira, 30. A decisão não foi unânime, com quatro diretores votando a favor da manutenção, dois por uma redução de 50 pontos-base (pb) e um por um corte de 25 pb.

Na avaliação da Junta Diretiva da autoridade monetária, a inflação segue acima do esperado, em cenário que aponta ainda para "uma convergência mais lenta em direção à meta de 3%".

O comunicado destacou que as expectativas de inflação dos analistas têm aumentado e que, segundo a pesquisa de setembro, a mediana se situava em 5% para 2025 e em 4% para 2026.