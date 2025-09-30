Bolsas da Europa têm viés de alta com impulso de farmacêuticas e temor de shutdown nos EUA

As bolsas da Europa fecharam em viés positivo nesta terça-feira, 30, com ímpeto limitado pela possível paralisação do governo dos Estados Unidos. Na reta final do pregão, o salto nas ações de farmacêuticas ajudou a melhorar o clima nas praças europeias, após relatos de que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciará nesta terça acordo para reduzir preços de medicamentos no país.

Entre as praças, o índice DAX fechou em alta de 0,57%, a 23.879,63 pontos, em Frankfurt. O CAC 40 avançou 0,19%, a 7.895,94 pontos, em Paris, na máxima do dia. O FTSE MIB teve alta de 0,40%, a 42.725,32 pontos, em Milão. O IBEX 35 teve alta de 1,11%, a 15.485,70 pontos, em Madri. O PSI 20 caiu 0,30%, a 7.957,62 pontos, em Lisboa. As cotações são preliminares.

Os mercados estão em modo de "esperar para ver", avalia o Swissquote, após Trump afirmar que pretende aplicar tarifas adicionais e conforme aumentam os riscos de um "shutdown" do governo federal. Sem um acordo orçamentário no Congresso, a paralisação pode atrasar coleta de dados econômicos e provocar demissão em massa de funcionários públicos.