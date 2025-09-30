Cade decide aplicar medida preventiva que suspende moratória da soja a partir de janeiro

A medida preventiva determina que o Grupo de Trabalho da Soja se abstenha de coletar, armazenar, compartilhar ou disseminar informações comerciais referentes à venda, produção ou aquisição de soja, bem como que se abstenha de contratar processos de auditoria. Seus membros devem também se abster de compartilhar relatórios listas e documentos que instrumentalizem o acordo, bem como retirar a divulgação de documentos relacionados à moratória de seus sítios eletrônicos. A penalização pelo descumprimento da medida preventiva é multa diária no valor de R$ 250 mil.

Dias depois dessa decisão da área técnica do Cade, em 20 de agosto, a Justiça Federal suspendeu, por meio de uma liminar, a decisão preliminar e que determinou a paralisação da moratória da soja não poderia ocorrer até que houvesse o julgamento do recurso administrativo apresentado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) pelo tribunal do órgão concorrencial - o que ocorreu nesta terça-feira.

O pacto multissetorial firmado entre setor privado (tradings e compradores de grãos), organizações não governamentais e órgãos do governo, prevê a não comercialização, o não financiamento ou a aquisição de soja produzida em áreas desmatadas na Amazônia.

A sessão de julgamento que analisa a moratória da soja foi acompanhada presencialmente pelas diversas partes interessadas e também pelo superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto. Excepcionalmente hoje, o órgão instalou detectores de metais na entrada do auditório onde aconteceu a sessão.

Os votos

O relator Carlos Jacques apontou indícios de uma infração da ordem econômica, por se tratar de um acordo entre concorrentes, que versa sobre variável competitiva relevante, com número elevado de tradings. "Mas isso não é necessariamente um cartel, muito longe, aliás, de ser um cartel. É uma cooperação, provavelmente", ponderou.