Comissão do Senado adia votação de projeto que cria teto da dívida da União

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado freou, nesta terça-feira, 30, o andamento do Projeto de Resolução do Senado (PRS) 8/2025, que cria um teto para a dívida consolidada da União, após a senadora Augusta Brito (PT-CE) pedir a realização de uma audiência pública para debater os impactos do projeto.

Pelo acordo, serão convidados para a audiência dois nomes do Ministério da Fazenda e dois da Casa Civil, em data que ainda será definida.

O movimento já era esperado. O relator da proposta, Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), leu seu relatório do projeto durante a reunião da CAE nesta terça e disse estar aberto a debater o tema com integrantes do governo e do Banco Central.