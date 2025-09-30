Conab: Brasil plantou 3,5% da área prevista de soja 2025/26 e plantou 26,7% do milho verão

O Rio Grande do Sul, com 74% da área trabalhada, lidera os trabalhos, seguido do Paraná e de Santa Catarina, com 64% ambos.

A semeadura do arroz 2025/26, por sua vez, cobria 7,2% da área prevista, avanço de 3,4 pontos porcentuais em comparação com o domingo anterior, segundo a Conab. No comparativo com igual momento da safra 2024/25, quando 10,6% da área havia sido plantada, há atraso de 3,4 pontos porcentuais. E, em relação à média dos últimos cinco anos, de 9,1%, os trabalhos estão atrasados em 1,9 ponto porcentual. Santa Catarina já semeou 54% da área, seguida por Goiás, com 5%; Maranhão, com 4,9%, e Rio Grande do Sul, com 2%.

Quanto à colheita da safra 2024/25, o milho de inverno já havia sido 99,6% retirado dos campos, mesmo porcentual da semana passada. Apenas o Paraná, com 98% da área ceifada, precisa concluir os trabalhos, que estão 0,4 ponto porcentual atrasados em relação a igual período da safra 2023/24 e 0,1 ponto porcentual atrasado em comparação com a média dos últimos cinco anos.

A colheita de algodão 2024/25, por sua vez, atingia 99,2% da área plantada, evolução de 0,2 ponto porcentual em comparação com a semana passada. Há atraso, porém, em relação a igual momento da safra 2023/24, quando 100% da área já havia sido ceifada, e de 0,6 ponto porcentual em relação à média dos últimos cinco anos, de 99,8%.

Apenas a Bahia e Goiás, ambos com 99% da área colhida, precisam completar os trabalhos.

Por fim, a colheita do trigo 2024/25 atingia 26,2% da área, avanço de 3 pontos porcentuais em comparação com a semana anterior. Há atraso, porém, ante igual período da safra 2023/24, quando 30,9% da área havia sido trabalhada. Também há atraso de 2,4 pontos porcentuais na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 28,6%.