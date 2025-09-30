Dívida Pública Federal cresce 2,59% em agosto ante julho, para R$ 8,144 trilhões

A parcela de títulos da DPF atrelada à Selic subiu de 49,25%, em julho, para 49,29%, em agosto. O Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2025 prevê um intervalo de 48% a 52% para a participação desses títulos. Os papéis prefixados subiram de 20,16% para 20,95%. No PAF, o intervalo previsto é de 19% a 23%.

Os títulos remunerados pela inflação caíram para 26,72% do estoque da DPF em agosto, ante 26,10% em julho. O plano anual estipula participação de 24% a 28% para eles. Os papéis cambiais oscilaram de 3,87% para 3,67% no oitavo mês do ano. No PAF de 2025, o intervalo vai de 3% a 7% do estoque.

No relatório desta terça, o Tesouro informou ainda que a parcela da DPF a vencer em 12 meses cresceu, passando de 16,72% em julho para 19,45% em agosto. No PAF de 2025, o intervalo previsto é de 16% a 20%.

O prazo médio da dívida caiu de 4,16 anos para 4,09 anos, na mesma comparação. O PAF aponta limites de 3,8 anos a 4,2 anos para 2025. Já o custo médio acumulado em 12 meses da DPF subiu de 11,63% ao ano para 11,65% a.a. no oitavo mês de 2025.

'Colchão da dívida'

O colchão de liquidez da dívida pública teve aumento nominal de 14,78% em agosto, na comparação com julho, a R$ 1,134 trilhão, informou o Tesouro Nacional nesta terça-feira. Frente a agosto de 2024 (R$ 916,85 bilhões), a alta é de 23,73%.