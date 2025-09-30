Dólar recua em meio à formação da Ptax, dados internos e risco de shutdown nos EUA

No campo fiscal, em agosto, o setor público consolidado teve um déficit primário de R$ 17,255 bilhões, melhor que a previsão do mercado (R$ 19,10 bilhões) e o menor resultado para o mês desde 2021. No acumulado de janeiro a agosto de 2025, o déficit foi de R$ 61,792 bilhões (0,74% do PIB), puxado pelo governo central (R$ 84,618 bilhões). Estados e municípios tiveram superávit de R$ 31,117 bilhões, enquanto as estatais registraram déficit de R$ 8,291 bilhões.

Têm ajudado também o real as mensagens conservadoras do Banco Central sobre a desancoragem das expectativas de inflação e de que mira o centro da meta de 3%. Reforçam expectativas de manutenção da Selic pelo menos até o fim deste ano, o que é positivo para o carry trade e os ativos locais, segundo analistas.

Na política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com três vetos as mudanças na Lei da Ficha Limpa, aprovadas pelo Congresso. Ele vetou os trechos que reduziam o prazo de inelegibilidade de políticos condenados, mantendo a regra atual: inelegibilidade durante o mandato e por mais oito anos após seu término.

Já no front comercial, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior prorrogou por até cinco anos a aplicação de direito antidumping definitivo sobre alhos frescos ou refrigerados da China e sobre laminados de aço chineses

No exterior, vem crescendo a percepção sobre possíveis novos cortes de juros nos EUA neste ano. E dados industriais divulgados na China foram um pouco mais animadores.

O vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, disse hoje que as incertezas para a perspectiva econômica são particularmente elevadas e que o mercado de trabalho nos EUA se enfraquece e, sem apoio, pode enfrentar dificuldades. O Fed retomou corte de juro, de 25 pb, na reunião de setembro, à faixa de 4,00% a 4,25% ao ano.