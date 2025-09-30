Assine UOL
Economia

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,07%

Pontos: 146.237,02

Máxima de +0,85% : 147.578 pontos

Mínima de -0,38% : 145.774 pontos

Volume: R$ 23,02 bilhões

Variação em 2025: 21,58%

Variação no mês: 3,4%

Dow Jones: +0,18%

Pontos: 46.397,89

Nasdaq: +0,3%

Pontos: 22.660,01

Ibovespa Futuro: -0,11%

Pontos: 147.150

Máxima (pontos): 148.425

Mínima (pontos): 146.605

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,07

Variação: +0,46%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,40

Variação: -1,29%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,69

Variação: +0,58%

Ambev ON

Preço: R$ 12,13

Variação: -2,26%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,75

Variação: -1,66%

Vale ON

Preço: R$ 57,65

Variação: +0,65%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 57,65

Variação: +0,65%

Itausa PN

Preço: R$ 11,46

Variação: estável

Global 40

Cotação: 731,324 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3225

Venda: R$ 5,3230

Variação: +0,01%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,48

Venda: R$ 5,58

Variação: +0,16%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3180

Venda: R$ 5,3186

Variação: -0,08%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4800

Venda: R$ 5,5640

Variação: +0,45%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,3190

Variação: -0,05%

- Euro

Compra: US$ 1,1733 (às 18h33)

Venda: US$ 1,1736 (às 18h33)

Variação: +0,07%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2480

Venda: R$ 6,2490

Variação: +0,1%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4200

Venda: R$ 6,4840

Variação: +0,2%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3 873,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,47%

