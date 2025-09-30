Fundadora de startup é condenada a sete anos de prisão por enganar o JPMorgan

Charlie Javice, fundadora de uma startup que prometia revolucionar a forma como estudantes universitários solicitam ajuda financeira nos Estados Unidos, foi condenada nesta segunda-feira, 29, a mais de sete anos de prisão por fraudar o JPMorgan Chase em milhões de dólares, ao exagerar significativamente o número de estudantes atendidos por sua empresa.

Charlie, de 33 anos, foi condenada em março por ter enganado o gigante bancário durante a aquisição de sua empresa, chamada Frank, em 2021, por US$ 175 milhões (cerca de R$ 930,7 milhões). Ela apresentou registros falsos que faziam parecer que a Frank tinha mais de 4 milhões de clientes, quando na realidade tinha menos de 300 mil.

Ao se dirigir ao tribunal antes da sentença, Charlie, que estava na casa dos 20 anos quando fundou a empresa, disse que era "assombrada" pelo fato de que seu "fracasso transformou algo significativo em algo infame". Falando às vezes entre lágrimas, ela disse que tomou uma decisão da qual passará "o resto da vida" se arrependendo.