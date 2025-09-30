Indicador de Incerteza cai 4,2 pontos em setembro ante agosto, revela FGV

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) teve queda de 4,2 pontos na passagem de agosto para setembro, atingindo 110,1 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br subiu 0,4 ponto.

"A segunda queda consecutiva do Indicador de Incerteza sugere uma atenuação das pressões externas, com os agentes econômicos já assimilando os efeitos das tarifas norte-americanas, inclusive em alguns dos setores mais expostos", avaliou a economista do FGV Ibre Anna Carolina Gouveia. "No cenário interno, a perda de fôlego da inflação e a desaceleração da economia alinham-se às previsões dos especialistas, sem gerar ruídos adicionais pelo lado da atividade econômica", acrescentou.

Ela informou que, em setembro, os componentes que compõem o IIE-Br recuaram, com destaque para o de Expectativas, que interrompeu a sequência de altas dos dois meses anteriores.