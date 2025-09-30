Justiça determina afastamento de administradores da Oi e início de transição dos serviços

No documento, a juíza apontou um esvaziamento no patrimônio da Oi após as últimas vendas de ativos; números divergentes sobre a situação do caixa; e custos classificados como "elevadíssimos" com pessoal da gestão. "O Grupo Oi já possuiu vasto patrimônio. Hoje, porém, ele está reduzidíssimo e ainda há fundadas dúvidas sobre sua extensão", descreveu.

Ela citou divergências, por exemplo, sobre o número correto de imóveis nas mãos da Oi e que estariam disponíveis para venda com o intuito de saldar as dívidas remanescentes. Outra inconsistência é sobre o dinheiro efetivamente disponível no caixa e os valores que estão bloqueados.

"Pelo laudado esvaziamento patrimonial, pelo fornecimento de informações equivocadas, pela contratação de profissionais com custos elevadíssimos, bem como pela ausência de apresentação de plano de transição, reputa este juízo que a antecipação dos efeitos da tutela deve se estender ao afastamento dos administradores do Grupo Oi, sua diretoria e conselho administrativo, assim como impedimento de contratação da empresa do CEO (sr. Marcelo Milliet), Íntegra, cuja 'assessoria' vem sendo reiteradamente contratada nos negócios realizados", descreveu a magistrada.

Milliet assumiu a presidência da Oi em dezembro de 2024, oito meses após o segundo plano de recuperação da tele ter sido aprovado. Ele chegou ao posto pelas mãos da consultoria Íntegra, especializada em reestruturação de empresas em crise e contratada por credores que tiveram parte da dívida convertida em ações, tornando-se os novos donos da Oi. Entre eles estão gestoras de recurso estrangeiras Pimco, SC Lowy e Ashmore.

A nova gestão da Oi ficará a cargo do grupo de administradores judiciais, liderado pelo sócio-fundador da Preserva-Ação, Bruno Rezende, enquanto a gestão das subsidiárias da Oi (Serede e Tatho) ficará com a advogada Tatiana Binato.

"Ambos os gestores, em auxílio à administração remanescente das empresas, que não está sendo aqui afastada, deverão envidar máximos esforços em tratativas com seus credores durante o período de suspensão, nesta derradeira oportunidade de restabelecimento", afirmou.