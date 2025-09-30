Neon apara prejuízo e projeta amadurecimento, mas lucro consistente segue como desafio

O objetivo ainda é o de obter uma trajetória de ganhos sustentáveis, guardadas as devidas sazonalidades, de acordo com Pinheiro. "Não estamos fazendo guidance, mas se você imagina que a curva é positiva, então a tendência é de em 2026 termos um número muito melhor, recorrentemente positivo", pontua.

Novas contas

No percurso até essa meta, a fintech abriu 2,4 milhões de novas contas no primeiro semestre, 23% a mais que no mesmo intervalo do ano anterior. Em junho, as contas ativas saltaram 13% na comparação com igual mês de 2024, para um número não divulgado. O desafio central agora é ampliar a principalidade, ou seja, o volume de clientes que tenham a Neon como principal banco. "Queremos que as pessoas que venham para cá queiram realmente usar os serviços da Neon e que possamos ajudá-las no dia a dia", diz Pinheiro.

Funding

A Neon também segue trabalhando pela independência de funding. Em julho, a empresa concluiu uma rodada de investimentos Série E, que captou cerca de R$ 720 milhões. O quadro de acionistas passou ter dois novos investidores: a International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial para o setor privado, e a Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), subsidiária do Grupo KfW, principal banco de desenvolvimento da Alemanha.

Fundada em 2016, a Neon cresceu na mesma onda que popularizou bancos digitais como Nubank, Inter e PagBank. Tornou-se um unicórnio - startup avaliada em mais de US$ 1 bilhão - em 2022, após investimento do BBVA. A fintech se posiciona mais fortemente entre o público das classes B e C e, para consolidar o processo, a fintech está apostando em um reposicionamento de marca com a assinatura "Pra Você Viver no Azul". "É um posicionamento que traz essa ideia de que nós amadurecemos. É uma empresa que tem nove anos, que cresceu com os clientes e tem muito mais gente que pode trabalhar com a gente", conclui Pinheiro.