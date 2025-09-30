Nos EUA, presidente da Câmara diz estar 'cético' sobre possibilidade de evitar paralisação

O presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, o republicano Mike Johnson, afirmou estar "cético" sobre a possibilidade de evitar a paralisação do governo americano, em entrevista a CNBC nesta terça-feira, 30. Em crítica ao Partido Democrata, ele disse que "não é normal" paralisar as atividades governamentais "por não conseguir o que se deseja".

"Haverá um atraso em um importante relatório de empregos do Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) que deveria ser entregue em 3 de outubro", destacou, dentre as possíveis consequências de uma eventual paralisação.

Johnson disse ainda que o líder da minoria no Senado dos EUA, o democrata Chuck Schumer, não está "sendo honesto", e que a postura política dos democratas "é apenas política".