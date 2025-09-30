Petróleo fecha em queda com sinais de maior oferta e de olho em eventual shutdown nos EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, 30, em meio à avaliação de sinais de maior oferta e do plano de paz dos EUA para a Faixa de Gaza, que pode reduzir o prêmio de risco da commodity, além dos riscos de paralisação do governo americano. Os preços do óleo também apresentaram queda na variação trimestral.

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 1,70% (US$ 1,08), a US$ 62,37 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), perdeu 1,58% (US$ 1,06), a US$ 66,03 o barril.

No mês, o WTI e o Brent cederam 2,56% e 2,15%, respectivamente. Já no trimestre, o óleo negociado em Nova York recuou 4,21%, enquanto o negociado em Londres teve queda de 1,06%.