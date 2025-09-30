PMI dos Estados Unidos cai a 40,6 em setembro, aponta ISM de Chicago

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago recuou para 40,6 em setembro, ante 41,5 em agosto, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta terça-feira, 30.

O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador a 44,1 neste mês.

A leitura abaixo da barreira de 50 sinaliza contração da atividade econômica.