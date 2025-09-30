Setor público tem déficit primário de R$ 17,255 bilhões em agosto, revela BC

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 17,255 bilhões em agosto, após um saldo negativo de R$ 66,566 bilhões em julho, informou o Banco Central nesta terça-feira, 30.

O rombo foi menor do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de déficit de R$ 19,10 bilhões. Todas as estimativas do mercado eram negativas, de R$ 30,0 bilhões a R$ 13,70 bilhões.

Esse é o resultado mais robusto para meses de agosto desde 2021, quando as contas públicas tiveram superávit primário de R$ 16,729 bilhões. Em agosto de 2024, o déficit foi de R$ 21,425 bilhões.