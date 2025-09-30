Taxas de juros recuam com dólar em meio a risco de paralisação nos EUA

Os juros futuros acompanham o viés de baixa do dólar, após a taxa de desemprego do Pnad Contínua dentro do esperado no mês passado e de o setor público consolidado ter mostrado déficit menor do que as estimativas em agosto. Os rendimentos dos Treasuries mais curtos recuam.

O dólar está fraco também no exterior diante do risco de paralisação do governo dos EUA. Aqui, o mercado monitora o alerta do Tribunal de Contas da União (TCU) ao governo Lula por ver perda de credibilidade fiscal com "práticas reiteradas" de gastos do governo fora da meta.

Às 9h17 desta terça-feira, 30, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na mínima de 14,040%, de 14,057% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,245%, de 13,270%, e o para janeiro de 2031 cedia para 13,455%, de 13,476% no ajuste de segunda-feira (29).