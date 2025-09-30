Tesouro revisa PAF 2025, com alta no estoque da DPF para intervalo de R$ 8,5 tri a R$ 8,8 tri

O Tesouro Nacional anunciou, nesta terça-feira, 30, uma revisão no Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2025. Os limites para o estoque da Dívida Pública Federal (DPF) foram elevados para o intervalo de R$ 8,50 trilhões a R$ 8,80 trilhões. Na versão original, eram de R$ 8,10 trilhões a R$ 8,50 trilhões.

"Os novos limites para o estoque do PAF 2025 possibilitam manter a estratégia adequada às condições de mercado, sem trazer pressão para a formação dos preços dos títulos no último quadrimestre, contribuindo, assim, para o bom funcionamento do mercado", diz o Tesouro, em nota.

Segundo o órgão, as revisões refletem maiores emissões, devido a um ambiente de "maior demanda por títulos públicos federais". O Tesouro diz que, a partir do início deste ano, viu uma janela de oportunidade para emissões, por causa da queda dos juros futuros nas partes intermediária e longa da curva.