Trump diz que pode fazer coisas "ruins" e "irreversíveis" para democratas durante shutdown

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o país provavelmente terá uma paralisação nas atividades do governo (shutdown, em inglês), durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, 30. O republicano frisou as diferenças nas prioridades da sua agenda e da oposição em diversos assuntos, como imigração e direitos de pessoas trans.

"Não queremos um shutdown, mas podemos fazer muitas coisas nele que serão ruins para democratas, e irreversíveis por eles. Podemos mudar orçamento de maneiras que não poderiam ser feitas antes, como cortar benefícios para milhares de pessoas", disse, acrescentando que este é um "risco" sendo tomado pela oposição.

Minutos antes, Trump havia classificado a conversa com os líderes democratas do Congresso, o deputado Hakeem Jeffries e o senador Chuck Schumer, como "boa" e afirmado que estava pronto para "ver o que acontece" quanto ao shutdown.