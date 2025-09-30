Trump: muitos funcionários federais podem ser demitidos se governo dos EUA paralisar atividades
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que pode demitir muitos funcionários federais se o governo paralisar as atividades, em comentários para a imprensa nesta terça-feira, 30. Em relação à Gaza, o republicano disse que dará ao Hamas "três ou quatro dias" para concordar com a proposta de cessar-fogo.
