12 aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo em ranking internacional

O Brasil tem 12 aeroportos no ranking mundial de pontualidade da consultoria internacional Cirium. A publicação dividiu os aeroportos nas categorias de grande, médio e pequeno portes.

Na metodologia adotada no relatório, os aeroportos são classificados conforme a capacidade anual de assentos ofertados: grande porte (25 a 40 milhões de assentos/ano), médio porte (15 a 25 milhões) e pequeno porte (cinco a 15 milhões).

Para entrar no ranking, os terminais também precisam ter pelo menos 90% de seus voos rastreados com informações reais de partida e chegada, o que assegura a comparabilidade internacional.