Abimaq: receita líquida total do setor cresceu 0,6% em agosto em relação a julho

"Foram consumidos no período R$ 34,3 bilhões em máquinas e equipamentos, 10,7% abaixo do resultado do mesmo mês do ano de 2024, queda de 4,7% ante o mês anterior, ou -14,8% com ajuste sazonal", lê-se no material de apresentação dos números de agosto a que a Broadcast teve acesso.

No mercado interno, o setor de máquinas e equipamentos movimentou R$ 19,7 bilhões em agosto, queda de 13,2% sobre o mesmo mês de 2024. No acumulado do ano, que compreende o período entre janeiro a agosto, o setor registrou crescimento de 12,7% em relação a 2024, indicando também desaceleração. Até julho o crescimento acumulado era de 17,9%.

Política Monetária e Tarifaço

"Esse desempenho na receita do setor veio em linha com as expectativas. Para os próximos meses a tendência é de manutenção da desaceleração, reflexo da política monetária contracionista e agravada pelo tarifaço sobre os produtos da indústria de máquinas e equipamentos. As exportações de máquinas direcionadas aos EUA representam cerca de 7% da receita do setor", diz a Abimaq.

As exportações de máquinas e equipamentos atingiram US$ 1,262 bilhão em agosto, mostrando uma queda de 0,5% em relação ao mês anterior, mas crescimento de 33,6% em relação ao mesmo mês de 2024. Com esse resultado, de janeiro a agosto o setor passou a registrar estabilidade nas exportações, com uma ligeira queda de 0,1%.

No período houve recuo nos preços médios de máquinas no mercado internacional da ordem de 2,4%, mas incremento de 2,8% na exportações em quantidade. Apesar da estabilidade, houve, entre os grupos de produtos exportados, incremento nas vendas de máquinas agrícolas, de máquinas para bens de consumo não duráveis e de componentes. O maior crescimento ocorreu nas vendas para os países da América do Sul e em maior escala na Argentina, Chile e Peru.