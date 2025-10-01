Banco Central da Índia mantém taxa básica de juros em 5,5% ao ano

O banco central da Índia (RBI) manteve a taxa básica de juros em 5,5% ao ano, em decisão unânime anunciada nesta quarta-feira, 1, pelo Comitê de Política Monetária da instituição.

Segundo o presidente do RBI, Sanjay Malhotra, o colegiado decidiu manter a postura neutra diante de um cenário de desenvolvimentos internos significativos e de um ambiente global em rápida mudança, fatores que alteraram a dinâmica entre crescimento e inflação no país.

Malhotra afirmou que a economia indiana "continua a demonstrar força", com inflação em trajetória de "moderação". O dirigente destacou ainda que a recente reforma do imposto sobre bens e serviços deve ter um "impacto moderador" sobre os preços, ao mesmo tempo em que impulsionará o consumo.