BC abre consulta sobre redução de ciclos de liquidação das operações no SPB

O Banco Central abriu consulta pública para receber contribuições sobre a redução dos ciclos de liquidação das operações no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). A medida, segundo o BC, visa a "identificar obstáculos, custos e benefícios de uma eventual migração, alinhando o País às discussões internacionais sobre o tema".

Em nota, o BC diz que China, Índia, Estados Unidos, Canadá e México reduziram para D+1 o prazo de liquidação de ações e outros instrumentos financeiros que antes eram realizados em D+2.

"A experiência internacional mostra que prazos menores contribuem para reduzir riscos de crédito e liquidez, além de diminuir exigências de garantias e margens, fortalecendo a solidez do sistema. Ao mesmo tempo, a migração exige maior eficiência nos processos pós-negociação, podendo gerar custos adicionais e aumentar o risco de falhas operacionais", diz o BC.