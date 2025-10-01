Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, de olho em paralisação nos EUA e após pesquisa do BoJ

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi subiu 0,91% em Seul, a 3.455,83 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,63% em Taiwan, a 25.982,912 pontos, com ajuda a gigante de semicondutores TSMC, que avançou 1,53% após a estrela da inteligência artificial Nvidia atingir recorde ontem e ultrapassar US$ 4,5 trilhões em valor de mercado.

Os mercados da China continental estão fechados devido ao feriado da "semana dourada", que se estenderá até o dia 8. Também foi feriado em Hong Kong hoje.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, com baixa marginal de 0,04% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.845,70 pontos.

Investidores na Ásia e do Pacífico aguardam desdobramentos da paralisação do governo dos EUA, que teve início hoje após republicanos e democratas não conseguirem fechar um acordo orçamentário para financiar a máquina federal.

Mais adiante, no fim de semana, o partido governista do Japão vai escolher um novo líder e, consequentemente, um novo primeiro-ministro, após a derrota na eleição parlamentar de julho.

