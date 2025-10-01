Bolsas da Europa fecham em alta, com impulso do setor siderúrgico; Londres renova recorde

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 1º de outubro, com o FTSE 100, e, Londres, renovando recorde histórico, impulsionadas por grandes siderúrgicas em meio à relatos de que a União Europeia planeja cortar as cotas de importação de aço quase pela metade e aumentar as tarifas sobre volumes acima desses níveis para 50%, em linha com as tarifas impostas pelos EUA e Canadá.

Em Londres, o índice FTSE 100 avançou 1,12%, nos 9.455,40 pontos, e o DAX fechou em alta de 1,13%, a 24.149,45 pontos, em Frankfurt. O CAC 40 avançou 1,07%, a 7.980,60 pontos, em Paris. O FTSE MIB teve alta de 0,84%, a 43.082,58 pontos, em Milão. O Ibex 35 ganhou 0,42%, a 15.546,42 pontos, em Madri. O PSI 20 subiu 1,04%, a 8.040,44 pontos, em Lisboa. As cotações são preliminares.

As ações da ArcelorMittal avançaram 5,13% em Amsterdã. A Voestalpine subiu 5,33%% em Viena e a alemã Thyssenkrupp registrou ganhos de 4,84% nesta quarta-feira.