Bolsas da Europa sobem com forte desempenho de farmacêuticas, mas de olho em paralisação nos EUA

O governo dos EUA entrou em paralisação durante a madrugada, a primeira desde 2019, após republicanos e democratas não conseguirem fechar um acordo orçamentário em Washington para financiar a máquina federal. O chamado "shutdown" levará ao atraso da publicação do relatório de emprego dos EUA, o payroll, que estava programado para sexta-feira (03).

De volta à Europa, levantamento preliminar da Eurostat mostrou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro acelerou para 2,2% em setembro, mas ficou um pouco abaixo do esperado. A meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE), que deixou seus juros básicos inalterados nas duas últimas reuniões de política monetária, é de 2%. Ainda no bloco europeu, o PMI industrial caiu para 49,8 em setembro, mas veio acima da leitura inicial.

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,69%, a de Paris avançava 0,28%, a de Frankfurt ganhava 0,36% e a de Lisboa tinha alta de 0,27%. Já a de Milão oscilava em torno da estabilidade, enquanto a de Madri caía 0,18%.

