Bolsas de Nova York fecham em alta, de olho em dados de emprego, mesmo com shutdown

Caso o shutdown não seja breve, pode vir a pesar na economia e nos consumidores, afetando não só a publicação de dados, mas também o nível de consumo, pondera o Stifel Economics.

Apesar da paralisação, os investidores permaneceram positivos com os dados do ADP, que apontou o corte superior a 30 mil empregos do setor privado no mês de setembro.

Com o resultado, as chances de uma nova diminuição na taxa de juros aumentaram, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group. Sem os resultados do Bureau Labor of Service (BLS), que devem ser adiados por causa do shutdown, a pesquisa da ADP ganha ainda mais peso.

Em mais um dia positivo para as farmacêuticas, a Pfizer aumentou os ganhos da véspera e registrou crescimento de 6,79%. A alta foi impulsionada por um acordo com o governo dos EUA de que a empresa iria baixar o preço dos medicamentos vendidos no Medicaid. A Moderna e Eli Lilly cresceram 6,85% e 8,18%, respectivamente, após as tarifas de Trump em medicamentos entraram em vigor.

A mineradora Lithium Americas disparou em 23,29% após o governo dos EUA adquirir participação acionária de 5% na mineradora. Já a AES subiu 16,79% após o Financial Times divulgar que um acordo de compra da empresa de cerca de US$ 38 bilhões está sendo preparado pela BlackRock.

Nike subiu 6,41% após resultados acima do esperado no primeiro trimestre. Já a Netflix caiu 2,34% após Elon Musk pedir apoio a um boicote da gigante do streaming em uma publicação no X.