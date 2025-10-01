Dólar fecha em leve alta com cautela fiscal e 'shutdown' nos EUA

Para a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli, o mercado de câmbio teve um dia "bem atípico", influenciado pelo "shutdown" e pela cautela local diante do receio de que a Câmara dos Deputados aprove a ampliação da isenção do IR sem compensações para a perda de receita.

Embora dados fracos do mercado de trabalho nos EUA reforcem a expectativa de mais cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), persiste a apreensão de que uma paralisação prolongada do governo americano torne o mercado de moedas mais arisco.

"O real acompanhou em grande parte o cenário externo, mas sofreu um pouco também com um menor apetite por risco com as dúvidas sobre como será aprovado o projeto de isenção do Imposto de Renda", afirma Quartaroli.

Indicador mais aguardado do dia, o relatório ADP mostrou que o setor privado dos Estados Unidos cortou 32 mil empregos em setembro, contrariando as estimativas de criação de 50 mil vagas. O levantamento também revisou o resultado de agosto, de geração de 54 mil empregos para contração de 3 mil.

No início da tarde, a agência de estatísticas dos EUA anunciou a suspensão da divulgação de dados econômicos até que o impasse orçamentário seja resolvido. Há grandes chances de adiamento do relatório oficial de emprego (payroll), previsto para sexta-feira, 3.

O economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, observa que a paralisação do governo dos EUA "não é uma novidade" para os investidores, mas "sempre adiciona ruído político e aumenta a percepção de risco".