Faixa 4 do MCMV já tem R$ 3 bi em financiamento, diz presidente da Caixa

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou, em entrevista ao CNN Money, que a Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) já resultou em R$ 3 bilhões em financiamento. O executivo, contudo, ponderou que esperava uma demanda maior, mas é preciso considerar que o mercado para os imóveis de classe média dentro do programa ainda não está estruturado. "O mercado deverá começar a fazer imóveis adaptados. Quando o MCMV começou, o mercado imobiliário levou tempo para se adaptar", afirmou.

Mesmo assim, Vieira afirma que o mercado da Faixa 4 dobra mensalmente, sustentando a visão de que se tornará um grande produto, inclusive pela demanda de retrofit de prédios antigos.

Vieira também defendeu que as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) não sejam taxadas. Segundo ele, a taxação afetaria toda a cadeia produtiva da construção civil, que gera empregos, contribui ao Produto Interno Bruto (PIB) e à arrecadação.