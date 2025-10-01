Fechamento do mercado financeiro

Assine UOL
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,49%

Pontos: 145.517,35

Máxima de +0,44% : 146.879 pontos

Mínima de -0,71% : 145.193 pontos

Volume: R$ 23,3 bilhões

Variação em 2025: 20,98%

Variação no mês: -0,49%

Dow Jones: +0,09%

Pontos: 46.441,10

Nasdaq: +0,42%

Pontos: 22.755,16

Ibovespa Futuro: -0,52%

Pontos: 146.330

Máxima (pontos): 148.120

Mínima (pontos): 145.810

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,38

Variação: -1,73%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,44

Variação: -0,06%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,39

Variação: -1,7%

Ambev ON

Preço: R$ 11,98

Variação: -0,91%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,72

Variação: -0,18%

Vale ON

Preço: R$ 58,26

Variação: +1,18%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Itausa PN

Preço: R$ 11,32

Variação: -1,31%

Global 40

Cotação: 737,787 centavos de dólar

Variação: +0,88%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3281

Venda: R$ 5,3286

Variação: +0,11%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,44

Venda: R$ 5,54

Variação: -0,72%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3202

Venda: R$ 5,3208

Variação: +0,04%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3600

Venda: R$ 5,5040

Variação: -1,08%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,3685

Variação: +0,2%

- Euro

Compra: US$ 1,1727 (às 18h25)

Venda: US$ 1,1732 (às 18h25)

Variação: -0,04%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2500

Venda: R$ 6,2510

Variação: +0,03%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3800

Venda: R$ 6,4980

Variação: +0,22%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.897,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,62%

