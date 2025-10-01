Gerdau estima que investimentos em principais projetos somem R$ 5,2 bilhões

A Gerdau informou nesta quarta-feira, 1º de outubro, que revisou o seu aporte em "Investimento em Capex Estratégico", agora chamado de "Investimentos em Principais Projetos", para R$ 5,2 bilhões. Na estimativa anterior, a companhia esperava aplicar R$ 9,2 bilhões nos ativos. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a siderúrgica ressaltou, ainda, dos novos valores previstos, R$ 4 bilhões já foram gastos e R$ 1,2 bilhão será aplicado até 2027.

Em relação ao Ebitda Potencial Anual, a empresa estima que, após o ramp-up, os Principais Projetos tenham o potencial de gerar um valor de R$ 1,5 bilhão, informou a Gerdau.

"As atualizações das projeções dos 'Investimentos nos Principais Projetos' e seu consequente Ebitda Potencial Anual refletem, principalmente: a nova visão desconsiderando projetos já concluídos; projetos em stand-by no Brasil, em razão de perspectivas do mercado local; redução do valor previsto para o projeto de Expansão Midlothian; aumento do valor previsto para o Projeto de Mineração Miguel Burnier, em função da variação cambial ocorrida desde a aprovação do projeto, bem como aumento de escopo", afirmou a siderúrgica.