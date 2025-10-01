Ibovespa começa outubro com fraqueza por petróleo, shutdown nos EUA e quadro fiscal do Brasil

O Ibovespa iniciou outubro em leve alta, mas logo perdeu força, passando a operar próximo da estabilidade, após recentes recordes em setembro e fechamento com valorização de 3,40% no período, e diante do recuo dos índices das bolsas em Nova York na manhã desta quarta-feira, 1º de outubro. Há certa cautela nos mercados em geral. Sem acordo no Congresso sobre o Orçamento na noite de ontem, o governo norte-americano enfrenta seu primeiro shutdown em quase sete anos. Milhares de servidores federais devem entrar em licença ou ser demitidos nas próximas horas.

Após registrar alta de 0,44%, na máxima em 146.879,33 pontos, o principal indicador renovou mínima às 11h20, a 146.054,97 pontos, com queda de 0,12%. A virada ocorre em meio ao enfraquecimento de papéis de grandes bancos enfraqueciam, com a maioria indo para o negativo. Os investidores mantêm-se preocupados com a dinâmica das contas públicas do Brasil.

A agenda de indicadores por aqui está esvaziada. Fica no foco a votação prevista para hoje na Câmara do projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para até R$ 5 mil. A dúvida de analistas é de onde sairão os recursos para cobrir a perda de receita, calculada em R$ 26 bilhões.