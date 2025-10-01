Ibovespa inicia outubro em baixa de 0,49%, aos 145,5 mil, com foco nos EUA

Investidores na commodity também ponderaram a incerteza gerada pela paralisação do governo dos EUA e a possibilidade de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) aumentar a produção novamente em novembro.

Por outro lado, Vale ON mostrava alta de 1,27% no encerramento, mesmo sem a referência do minério na sessão, com os mercados da China fechados, em feriado. Entre os maiores bancos, por sua vez, as baixas chegaram a se acentuar ao longo da tarde, mas perderam um pouco do ímpeto de ajuste no fechamento, com destaque ainda para Bradesco (ON -1,97%, PN -1,70%). Itaú PN, a principal ação do setor financeiro, caiu 1,79%.

Na ponta perdedora do Ibovespa, Vamos (-4,06%), CVC (-3,59%) e Ultrapar (-3,46%). No lado oposto, Pão de Açúcar (+5,28%), Braskem (+4,57%) e CSN (+3,92%).

"Em relação ao cenário internacional, tivemos um dia de maior incerteza e cautela. Na sexta-feira, teríamos a divulgação de um dado importante, que é o payroll, e que agora não deve sair em função da paralisação nos EUA. Então, sem dúvida, é um dia de incerteza para os mercados", afetando também os emergentes, destaca Marcelo Bolzan, sócio da The Hill Capital. Ainda assim, os principais índices de ações em Nova York fecharam o dia no campo positivo, com o Dow Jones em alta de 0,09%, o S&P 500, de 0,34%, e o Nasdaq, de 0,42%.

O Bureau of Economic Analysis (BEA), agência de estatísticas dos EUA ligada ao Departamento do Comércio, informou hoje que manterá suas operações suspensas "até que o Congresso aprove o financiamento para este ano fiscal". Segundo o BEA, isso inclui "suspensão de qualquer divulgação de dados econômicos que estava programada para ocorrer enquanto o governo federal estiver paralisado".

Em comunicado no começo da tarde, o BEA afirmou, neste caso, que um novo cronograma de divulgação de dados será emitido "assim que possível". Dentre os dados divulgados pelo BEA estão os de PIB e consumo e renda. Nesta quarta, não foram divulgados os dados previstos de investimentos em construção, que ficam sob responsabilidade do Census Bureau, também relacionado ao Departamento do Comércio.