iFood retoma operações com drones em Sergipe para reforçar estratégia multimodal

A rota parte do Shopping Center RioMar, em Aracaju, sobrevoa um trecho de menos de um minuto em área com circulação de pedestres e cruza o rio Sergipe para chegar a Barra dos Coqueiros, conectando restaurantes de um município a condomínios residenciais da cidade vizinha.

Pelo ar, o percurso tem menos de quatro quilômetros, e a entrega chega ao consumidor em até 30 minutos. Por terra, o trajeto demoraria cerca de uma hora, já que ida e volta somam 36 quilômetros.

O entregador é o responsável pela última milha, ou seja, o trecho que vai do pouso do drone até o consumidor. "O iFood é multimodal: combina bicicletas, motos, carros, barcos, robôs e agora também drones para conectar um ecossistema complexo de entregas com precisão", afirma o diretor de Logística do iFood, Rodolfo Klautau.

Com isso, o drone entra para resolver trechos que não fariam sentido para o entregador, "que continua sendo alocado em rotas mais produtivas", ainda segundo o executivo.

A Speedbird Aero, parceira do iFood na iniciativa, é a única empresa com dois modelos de drones aprovados pela Anac para operações BVLOS ('além da linha de visada do operador', em português) voltadas à entrega de cargas no Brasil.

"A retomada e expansão do projeto em Aracaju é um marco não apenas para o iFood e a Speedbird, mas para todo o setor de mobilidade aérea no Brasil. É um passo fundamental para a consolidação das entregas por drone no País", afirma o CEO da Speedbird Aero, Manoel Coelho.