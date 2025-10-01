Lula sobre isenção do PLR: qualquer isenção tem de ter compensação

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quarta-feira, 1º de outubro, que, "se tudo der certo", o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda (IR) os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil será aprovado nesta quarta-feira. Também disse ter recebido uma demanda no sentido de zerar a tributação sobre a participação nos lucros e resultados (PLR) distribuídos aos trabalhadores, mas que orientou que seria preciso apontar uma compensação para viabilizar isso.

Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a emenda que prevê a isenção sobre o PLR distribuído aos trabalhadores teria um impacto de cerca de R$ 10 bilhões ao ano.

"Se tudo der certo, (o projeto de lei do IR) será aprovado hoje. Também conversei com alguns companheiros dirigentes sindicais, me falaram sobre a emenda do PLR, que iam conversar com (Arthur) Lira sobre PLR. Disse que não tinha nenhum problema em reivindicar o que quiserem, mas existe uma decisão do STF de que qualquer política de isenção de imposto tem de ter compensação. Para que aprove alguma coisa a mais, tem de dizer de onde vai sair a fonte (de compensação)", afirmou o presidente.