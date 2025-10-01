Período úmido pode atrasar, mas sistema elétrico está preparado para garantir abastecimento

Curtailment

Presente no evento, o diretor de operação do ONS, Christiano Vieira, informou que dentro de um mês deve ficar pronta a análise sobre uma solução para amenizar o curtailment (cortes de geração), que tem trazido prejuízo para os operadores de energia renovável. Segundo ele, na terça-feira, 30, uma reunião na Comissão de Infraestrutura do Senado sobre o tema reuniu 16 agentes do setor, "a maior reunião já realizada", informou Vieira.

"A gente agora vai trabalhar com a Aneel e com a EPE para tentar achar uma solução a nível de bateria, a nível de transmissão, e a questão regulatória, que hoje é a questão mais importante. A Aneel está estudando uma alternativa para poder minimizar essa questão do curtailment, não só em uma área, mas em uma área maior", informou Vieira.

De acordo com o diretor, será criada uma regulação específica que permita ao ONS solicitar o corte de geração (Plano Emergencial de Corte de Geração de Distribuição) às distribuidoras para mitigar os riscos crescentes diante do aumento acelerado da micro e mini geração distribuída (MMGD). O texto, porém, ainda deverá passar pelo Congresso, explicou.

O objetivo é atingir as usinas classificadas como tipo III, que não possuem programação nem despacho centralizados e, por este motivo, não possuem relacionamento operacional com o ONS, como as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e a geração distribuída.

"A gente então está dependendo agora desta regulação junto aos distribuidores, às distribuidoras, para que a gente possa poder ter o controle dessa energia. E a tendência é cada vez crescer mais. Então, a gente está bem preocupado", alertou Vieira.