PMI Industrial do Brasil cai a 46,5 pontos em setembro, pior deterioração em 29 meses

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil caiu de 47,7 pontos em agosto para 46,5 pontos em setembro, informou nesta quarta-feira, 1º de outubro, a S&P Global. Foi a pior deterioração dos últimos 29 meses, de acordo com a instituição. Leituras inferiores a 50 pontos sugerem queda na atividade.

A indústria reportou que houve queda de novos pedidos tanto nacionais quanto internacionais. Com menos pedidos, também houve queda nos volumes de produção pelo quinto mês consecutivo. O cenário de enfraquecimento da demanda também levou os fabricantes a reduzirem os preços de venda em setembro, informa ainda a S&P.

A avaliação dos participantes da pesquisa é que essa queda nos preços refletiu a dissipação das pressões sobre os custos, em meio à valorização do real perante o dólar.